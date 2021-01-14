Мнение: Работа над имиджем

14.01.2021, 19:58, Разное

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Задумываясь о типе имиджа, многие блуждают в двух березах.

Первая.

Как выбрать тип из 12, если частично подходят несколько, а полностью – ни один?

На этот вопрос я уже отвечала. Имидж идеально соответствует типу, только когда ваш имидж хорошо прокачан. Во всех остальных случаях что-то будет выбиваться или даже многое. Черты лица будут выбиваться, прическа, одежда и стиль поведения.

Работа над имиджем это и есть: привести все составляющие к гармонии.

Система 12 типов имиджа – система, описывающая гармонию.

Описания гармонии могут быть и другими, разные системы могут описывать гармонию, но чтобы создать систему, учитывающую законы гармонии, нужно в этих законах разбираться.

Если вы хотите строить имидж по системе 12 типов, вы должны выбрать тот тип, который соответствует вашей конституции более всего. Если предположить, что имидж вы прокачаете, ориентируясь на выбранный тип, ваши черты изменятся. Многие не представляют, насколько декорация влияет на восприятие конституции, насколько чрезмерная и выбивающаяся черта начинает смотреться соразмерно, будучи вписана в контекст. Имидж – это система деталей как и все касающееся синтеза, и смена пары мелких деталей при последующем синтезе могут изменить всю картину. Кроме того, есть такая вещь как “лицевая мышечная маска”: привычные выражения лица и мимика влияют на черты чуть больше, чем полностью.

Вы и сами убедитесь в этом, рассматривая фотографии обаятельных актеров и актрис, особенно в режиме “до и после”. В жизни многих харизматичных звезд экрана был момент, когда они из гадкого утенка превратились в лебедя. Посмотрите, насколько повлияла на это осанка, смена выражения лица и новая декорация. Приведите примеры в комментариях, только яркие примеры, пожалуйста, а не такие, где “до” не хуже или лучше, чем “после”.

Вот это и есть прокачка имиджа. Вот почему прокачать имидж на одной лишь помощи стилиста нельзя. Прокачка – внутренний процесс, изменение вашей идентификации, вашего восприятия себя, вашего ощущения себя, вашей целостности.

Ухватившись за эту известную мысль, многие кормят корону, думая, что для хорошего имиджа достаточно считать себя красивым.

Все наоборот.

Как в любом ресурсе прокачка начинается с того, что вы снимаете корону и начинаете реалистично смотреть на то, что имеете. Отвращение к себе испытывать нельзя, это означает голодную корону, очень плохой локус контроля и отсутствие самоуважения. Вы как будто отталкиваете себя и хотите, чтобы кто-то другой с этим имел дело, а вам вернул самодовольство. Все, что у вас есть, это ваше, и это надо уважать. Реалистично воспринимая себя, вы можете работать над собой, не не вслепую, как делают многие, представляющие иллюзорный образ себя, а с открытыми глазами, видя себя реального, видя как это выглядит со стороны, видя объективно и включаясь в процесс работы творчески.

Вот что такое прокачка. И как в любом ресурсе для прокачки необходимо видеть настоящий уровень и ближайший уровень развития, не слишком далекий, реалистичный, улучшенный вариант себя же. Тип имиджа нужен для ориентира, в какую сторону двигаться. Ориентир этот можно и поменять в какой-то момент, если вдруг окажется, что вы неверно определили тип. Когда имидж человека фрустрирован, он похож на хаос, в нем собраны обломки пазлов. И тогда тип можно определить лишь приблизительно, а по мере работы из-под груды наносного и лишнего может проклюнуться совсем другой тип, как новорожденный птенец из кучи мусора, в которое мать закопала яйцо.

Вторая береза – это вопрос о характере.

Большинство людей привыкли путать себя и характер, считать себя своим характером. Хотя Я – это то, что может свой характер наблюдать, отслеживать и даже менять.

В свою очередь характер кажется многим чем-то генетически заложенным, врожденным.

Когда в конце 19 века появилось направление психологии, доказывающее, что характер формируется в детстве и юности, большинство присовокупили к врожденности характера мысль о том, что “все из детства” и “виноваты родители”. До этого во всем виновата была судьба, теперь стали виноваты родители. Но опять неизменно.

Ситуация с характером обстоит так.

Базой для формирования характера является все та же конституция. У каждого человека есть набор врожденных особенностей, которые дают потенциал и создают ограничения для формирования характера. Все люди действительно разные, хотя и не настолько, как думают некоторые, но и не одинаковые болванки, на которых можно рисовать что угодно. Своеобразие человека состоит из того, что ему досталось по наследству, сформировалось в раннем детстве и развивается в процессе жизненного опыта.

Но вот что очень важно понимать.

Если мы говорим об относительно здоровых психически людях, все то, что образует конституцию их характера, врожденное и рано сформированное, не может являться порочным. Порочное с точки зрения психологии – это мешающее человеку нормально жить. И это не входит в базовый набор, в скелет личности здорового человека. Пороки – изменяемые черты.

Обратите внимание. “Порок” неверно понимать как нечто, наносящее вред другим. Порок наносит вред самому человеку, не дает ему полноценно жить, нарушает его адаптацию.

Когда идет речь о том, что страдания от пороков, имеется в виду, что страдают сами носители пороков.

Вот конституция характера не содержит ничего такого. Все конституционные особенности психически здорового человека – в рамках нормы. Все темпераменты из системы Гиппократа, о которых и Аристотель много писал, вот это: холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик, вот это типы нервной системы, относительно неизменные и врожденные. Относительно, поскольку избыток желчи, например, делает человека более нервным, холеричным, а избыток жидкости вялым, флегматичным, а эти избытки зависят и от образа жизни тоже.

В любой конституции есть базовая часть и надстройка, с которой можно работать. Точно так как конституция и декорация.

Чтобы отделить базу от надстройки, надо запомнить правило. База это то, что не мешает адаптации, это нейтральные качества, условно “хорошие”, никогда не пороки, не слабости, не недостатки. Как не является пороком темный цвет волос или крупный нос (если он не патологически большой, а большой в пределах нормы), так не являются пороками типы темпераментов. Порочными их делает только надстройка.

Например, нормальный холерик более горяч, чем другие типы. Но при нормальных границах и нормальном локусе контроля это будет его красивым своеобразием. Он не будет слишком импульсивен и вспыльчив. Если вы видите слишком психованного и крикливого человека, дело не в том, что он холерик. Дело в том, что он не умеет себя вести и характер его распущен. Нормальный холерик выглядит красиво. Если человек все время ноет и выглядит уныло, дело не в том, что он меланхолик. У него плохой локус контроля. Меланхолик с хорошим локусом выглядит красиво.

Характер важно отличать от его распущенности. В самом слове “распущенность” видно вылезание за границы и неумение держать себя в рамках, “держать себя в своих руках” = управлять собой, адаптироваться в среде.

Но многие считают свои плохие границы своим характером или даже собой.

Вот такие мне письма часто пишут по поводу имиджа:

moim_i

Здравствуйте Эволюция,

Вы упоминали что можно вам писать про интересующие темы в некоторых случаях.

В одном из последних писем от молодого человека вы упомянули что будучи чутким и ранимым выдавая себя за циника он убивает свою рефлексию.

Как же красиво выразить в имидже вот такую чувствительность и ранимость если внешне я больше похожа на Эфир?

Ведь чувствительность и ранимость совсем не вяжутся с этим имиджем.

(Я загрузила свое фото в последнем посте на странице, если это важно)

В каких случаях люди искажают прочитанное?

Когда без искажений не вписывается в их картину. Автору хочется написать вопрос и она придумывает, что я разрешила “в некоторых случаях”.

Дальше она придумывает про молодого человека. Совсем не это я писала и даже противоположное, а ей больше подходит это. Проблема того парня не в имидже, а в том, что он пытается присвоить опыт, которого он не имеет, не рефлексируя подмену.

Но сообщение ее я привожу с другой целью.

Посмотрите, как здесь порок выдается за характер.

И очень многие занимаются тем же самым, когда думают про свое поведение в имидже.

Автор сообщения пишет про парня, что он “чуток и раним”. И про себя, что она “тоже” “чувствительна и ранима”.

Чуткость – это хорошая эмпатия. Это значит, что парень улавливает чужие эмоции и чутко их воспринимает. Это лучшее качество, которое формируется абсолютно у всех, если вы учитесь при общении держать фокус на другом, а локус у себя. Если у вас неплохие границы, у вас формируется эмпатия.

Чувствительность – это другое. Чувствительным можно быть как в хорошем смысле, так и в плохом. Про парня я это слово в хорошем смысле употребила. Чувствительный к другим из-за фокуса на них. Автор сообщения чувствительна к себе из-за фокуса на себе.

А вот ранимость – это очень плохое качество. И это не имеет отношения к конституции характера. Это порок.

Ранимость автора означает, что у нее очень плохие границы, что ее локус контроля постоянно мимо границ, что она хочет опираться на других, что она все время шарит щипцами как щупальцами по чужой территории, вот что делает человека ранимым.

Вы ранимы, когда все время вылезаете из-за границ и так ранитесь обо все. При этом вы не берете на себя ответственность за свою ранимость, поэтому ничего с ней не делаете, а только жалуетесь, и хотите, чтобы люди обращались с вами аккуратней, ведь вы ранимы.

Многие Попрошайки сейчас машут своей ранимостью как справкой об инвалидности и хотят, чтобы все это учитывали.

Но ранимость не инвалидность и даже не врожденное качество, это дефект границ, от которого необходимо избавиться.

Иногда о ранимости говорят как о чем-то привлекательном, но это бывает, когда на человека надевается колпачок. То есть он не раним, но кажется ранимым тому, кто хочет его присвоить. Хищник Рома всегда казался очень ранимым всем. Обнаженный нерв, такой чувствительный (и доступный для съедения). Каждой почти встречной женщине хотелось его защитить, спрятав под юбку. То же самое можно сказать не только о хищниках, но и о любом почти хищном торте. Как торт, так всем мерещится его ранимость, хотя границы у хищных тортов всегда лучше, чем у тех, кто их хочет съесть, иначе они бы не казались такими привлекательными.

И совсем другое дело – такие как автор. Никому ее ранимость не нужна, всех она напрягает. Но автор дорожит ею и считает своей врожденной особенностью.

Поэтому у нее взгляд бедной овцы.

И будь она даже СЖД, бедная овца все равно была бы пороком. Хотя для ее Д это особенно критично.

Вот когда идет речь о том, чтобы вписать характер в имидж, надо очень хорошо понимать следующее.

Любой характер вписывается в любой тип имиджа. Пороки не вписываются ни в один тип.

Некоторые пороки чуть простительны одним типам и совсем непростительны другим, мы об этом много говорили.

Но простительны могут быть только маленькие пороки, несущественные.

Тип чуть продляет границы для определенных качеств, каждый тип для своих.

Но немного.

Ни один существенный порок в тип не впишешь.

От пороков надо избавляться.

И начинать надо с того, чтобы перестать считать порок своей сущностью, осознать, что ваша сущность – это то, что может менять свои имидж и свое поведение. Конституция – это нечто неизменное, она является ограничениями, как маленький человек не станет высоким, но любая конституция, по крайней мере в пределах нормы, может быть вписана в границы единого имиджа и стиля.

Адаптация с точки зрения имиджа – это создать образ, что он будет восприниматься всеми гармонично, будет выглядеть наилучшим образом и давать человеку много социальных возможностей.

Любая адаптация состоит из решения задач:

1. Понять, что дано, что из этого неизменно, а что пластично.

2. Понять, какую новую пластичную часть нужно добавить к неизменной, чтобы она стала лучше.

Алхимический процесс – это постоянное смешивание, нагревание, охлаждение, фильтрация, смешивание.

Придет время мы разберем весь процесс применительно к психологии.

Тогда можно будет увидеть, что даже то, что казалось совершенно неизменным, меняется от работы в лучшую сторону.

Но пока мы работаем с той частью, которая очевидно изменяема, однозначно пластична, которая даже в структуру характера не входит, которую даже нагревать не нужно для изменений, которая представляет собой обычный налипший мусор. Большие баги, короны, ЗВ, БП, хлам из шкатулки, пыточные инструменты, репейник – все это полевой мусор, который облепляет личность как ракушки и песок домик рапана.

Мусором пока мы занимаемся, то есть самым простым и верхним слоем работы.

В том числе и работы над имиджем.

Получается видеть такой мусор? У себя, у других?

А насколько понятно, что без мусора в границы имиджа можно вписать любой характер?