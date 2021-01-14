 

США ввели визовые ограничения в отношении ряда должностных лиц Китая

14.01.2021, 19:56, Новости дня
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США вводят визовые ограничения в отношении глав китайских госкомпаний, членов Коммунистической партии Китая (КПК) и ВМС Народно-освободительной Армии в связи с ситуацией в Южно-Китайском море, сообщил американский госсекретарь Майкл Помпео.

«Государственный департамент вводит визовые ограничения на лиц из Китайской Народной Республики, включая руководителей государственных предприятий и официальных лиц Коммунистической партии Китая и ВМС Народно-освободительной армии, ответственных или причастных либо к крупномасштабному освоению, строительству или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море, либо давлению КНР на предъявляющих свои требования из Юго-Восточной Азии», – говорится в заявлении, информирует РИА «Новости». 

Отмечается, что визовые ограничения вводятся для того, чтобы ограничить доступ лиц к шельфовым ресурсам в Южно-Китайском море. Члены семей также подпадают под ограничения.

Ранее США объявили, что намерены ввести визовые ограничения против нескольких должностных лиц из Китая, в том числе членов Коммунистической партии страны. 

Напомним, в декабре США также внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний. По словам представителя американской администрации, санкции введены за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные Коммунистической партией Китая против своих собственных граждан при помощи этих компаний». Кроме того, меры связаны с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.



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