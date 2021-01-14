Участникам The Beatles присвоили звание народных артистов Республики Дагестан

14.01.2021, 19:51, Разное

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Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов подписал указ о присвоении звания народного артиста Дагестана участникам британской рок-группы The Beatles.

– Несомненно, Битлз привнесли множество нового в культуру Дагестана, а Дагестан привнёс множество нового в творчество Битлз. Мало кто знает, но пение Джона Леннона практически идентично по своим качествам пению наших горцев. Другой малоизвестный факт: мода на кожаные куртки и чёрные водолазки в Дагестане появилась со ввозом первых записей песен Битлз. Несомненно, дагестанцы являются самыми преданными фанатами группы, поэтому я принял решение присвоить участникам группы почётное звание народных артистов Республики Дагестан, — заявил глава Республики в публикации на официальном сайте субъекта.

Дата проведения церемонии награждения не уточняется в связи с эпидемией коронавируса.

После проведения церемонии награждения оставшиеся в живых члены The Beatles смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, а также получат 50% скидку при оплате коммунальных услуг и заключении договора социального найма на территории Дагестана.

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