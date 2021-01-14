Роскомнадзор объяснил написание в СМИ неблагозвучных слов

14.01.2021, 19:48, Разное

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…после признания названия мексиканского города Ojuelos de Jalisco нецензурным.

Средства массовой информации сами могут выбирать варианты написания или произношения иностранных имен, фамилий и географических названий, которые на русском языке созвучны нецензурным словам. Об этом сообщил Роскомнадзор.

«Написание иностранных имен, фамилий, географических названий, не подпадает под действие нормы закона "О средствах массовой информации", запрещающей использование в СМИ ненормативной лексики», — уточнили в ведомстве.

При этом, по мнению Роскомнадзора, произношение или написание тех или иных имен или названий «отражает уровень культуры и профессионализма журналистов и главных редакторов СМИ». В ведомстве добавили, что просят СМИ подходить к транскрибированию «неблагозвучных» имен и названий «с позиции высоких профессиональных стандартов и с учетом восприятия аудиторией, особенно детской и подростковой».

Роскомнадзор опубликовал разъяснения на следующий день после того, как потребовал от саратовского издания «Свободные новости» удалить из комментариев к публикации «Играем в города» название мексиканского города Ojuelos de Jalisco, посчитав первую часть этого топонима нецензурной. Главред СМИ Елена Иванова рассказала, что после требования название города написали на латинице.

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