 

Мнение: Под контроль

14.01.2021, 19:46, Разное
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Распространение нового коронавируса к концу 2021 года удастся взять под контроль. Об этом глава немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер заявил в ходе пресс-конференции в Берлине 14 января.

"Под контроль" – достаточно размытая формулировка. Но она означает, что к концу года коронавирус CoV-19 пройдет все положенные вирусу стадии и уступит свое место какому-то новому вирусу, которому он проиграет в конкурентной борьбе за место в пищевой пирамиде. Заслуг БигФармы в этом нет и быть не может, все происходит, как с любым вирусом, вызывающим ОРЗ. Будет ли это вирус "привычного" гриппа или что-то иное, сказать пока сложно.

Вопрос стоит иначе: медицинские чиновники и врачи в целом, получив в ходе информационной войны реальную политическую субъектность, вряд ли добровольно отдадут ее. А значит, они уже сейчас прямо заинтересованы в сохранении захваченных ими именно политических позиций. Эта заинтересованность прямо будет связана либо с новым "очень опасным" вирусом, либо в проталкивании законов и мер, направленных на "предотвращение" новых эпидемий.

При этом ранее вполне строгое определение "эпидемия" и тем более "пандемия" в ходе террора 20 года перестало быть строгим и однозначным. Оно переместилось в пространство политических и информационных манипуляций и откровенных фальсификаций.

Ранее эпидемией называлось превышение статистических показателей заболеваемости над эпидемическим порогом. Сам порог был вычисляемой величиной. Теперь, когда эпидемия стала политическим термином, ею можно называть вообще все что угодно. А потому поле для манипуляций и махинаций существенно расширилось.

Источник: Эль Мюрид



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