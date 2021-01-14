Эксперт рассказал, почему не стоит класть смартфон под подушку

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14.01.2021, 19:36, Новости дня
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Станислав Косарев из университета «Синергия» отговаривает россиян класть телефон под подушку, на которой они спят. За последнее время в сети опубликованы мнения известных специалистов о безопасности мобильных устройств. Однако все они ссылаются на то, что излучение способно оказать негативное воздействие на организм человека только в том случае, если мобильник постоянно приложен к уху.

Именно это вы и делаете, когда ложитесь спать на подушку, под которой находится мобильный. Расстояние – всего несколько сантиметров, а время обычного сна – целых восемь часов.

Смартфоны действительно являются безопасными для здоровья, но не в том случае, когда вы каждую ночь спите прямо на них, уточняет эксперт.



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