 

Из ядер Linux исчезнет поддержка устаревших процессоров

14.01.2021, 19:36, Новости дня
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Процессоры, снятые с производства много лет назад и давно не получавшие апдейтов, перестанут поддерживаться ядрами Linux. Об этом заявил сам разработчик системы.

Представлен список ид более чем двух десятков процессоров, созданных по архитектуре ARM и MIPS, которые перестанут взаимодействовать с Linux.

Черный список кандидатов на удаления появился в сети после презентации нового ядра Linux 5.10. Напомним, что данное мероприятие произошло 13 декабря прошлого года. Как обычно, негативные новости мы получаем именно на праздники, сетуют некоторые пользователи. Ядро Linux 5.10 рассчитано на работу до 2026 года. Также разработчик сообщает, что сейчас обсуждается вопрос о возможность оставить старым процессорам «шанс на выживание» за счет какой-либо системы ограниченного использования.



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