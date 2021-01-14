 

Компания Samsung расширяет сотрудничество с AMD

14.01.2021, 19:36, Новости дня
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Уже в следующем поколении чипов Exynos должна появиться графика от AMD, пообещали представители южнокорейской компании Samsung во время проведения последней презентации.

Речь идет об интеграции архитектуры RDNA, уточняют эксперты. В «Самсунге» же добавляют, что сотрудничество с компанией AMD наконец-то начинает приносить реальные плоды. Это почувствуют покупатели следующего флагманского гаджета, обещают они.

Впрочем, пока еще не объявлено о какой модели какого устройства говорят на «Самсунге». Не исключено, что это Galaxy Note21. Впрочем, в сети также гуляет информация о том, что производство серии Galaxy Note будет прекращено. В этом случае обращает на себя внимание Galaxy Z Fold 3.



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