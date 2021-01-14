Леди Гага споет гимн США, а Лопес выступит с концертным номером. Названы имена артистов, которые примут участие в концерте после инаугурации Байдена

14.01.2021, 19:28, Новости дня

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Комитет по инаугурации 14 января на официальном сайте анонсировал список участников церемонии приведения к присяге избранного президента США Джо Байдена.

Начало инаугурации запланировано на 11.30 по местному времени (18.30 по киевскому времени) – оно состоится в западной части Капитолия.

Согласно протоколу гимн США исполнит американская певица Леди Гага. На своей странице в Instagram она заявила, что считает большой честью для себя присутствовать в этом качестве на инаугурации Байдена Также в ходе церемонии выступит певица Дженнифер Лопес.

https://www.facebook.com/BidenInaugural/posts/122974676337253

После инаугурации Байдена запланирована торжественная часть под названием “Празднование Америки”, ведущим которой заявлен актер Том Хэнкс. Мероприятие начнется в 20.30 по местному времени (03.30 по киевскому) .

“Оно будет состоять из выступлений Джона Бон Джови, Деми Ловато, Джастина Тимберлейка и других! Программа подчеркнет силу нашей демократии и усилит ее”, – говорится в анонсе.

https://www.facebook.com/BidenInaugural/posts/122743703027017

Трансляция церемонии инаугурации состоится на официальном YouTube-канале Комитета по инаугурации Байдена.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Главным конкурентом Байдена был действующий президент США Дональд Трамп.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов, несмотря на то, что заседание пришлось прервать из-за массовых беспорядков и штурма Капитолия сторонниками Трампа. Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Согласно результатам выборов, Байден одержал победу, но Трамп отказался признавать поражение. Он заявлял о фальсификациях и пытался оспорить результаты выборов в разных судах. После беспорядков в Вашингтоне Трамп пообещал “упорядоченную передачу власти” Байдену.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

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