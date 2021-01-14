Замминистра юстиции Лищина: ЕСПЧ может огласить решение по сути дела “Украина против России” через 5-10 лет

14.01.2021, 19:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украина может получить решение Европейского суда по правам человека по делу против России примерно через 5-10 лет, считает заместитель министра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. Об этом он сказал в комментарии изданию “Цензор.НЕТ”.

“Это будет долгий процесс. В грузинском деле о приемлемости было решение в 2015 году, а решение по существу только сейчас… шесть-семь лет. Поэтому, я думаю, горизонт у нас более или менее такой же: где-то за 5-10 лет с сегодняшнего дня будет решение по существу”, – сказал замминистра юстиции.

По его словам, рассмотрение по существу начинается сразу после решения о приемлемости. Суд установит график обмена позициями и доказательствами. По прогнозам Лищины, заседание, на котором будут рассматривать показания, проведут через два-три года.

“Но мы получили результат предыдущего. Мы обращались с этим заявлением с целью: а) доказать оккупацию Российской Федерации в Крыму до проведения референдума, б) Доказать систематические нарушения прав человека в процессе захвата Крыма. Пункт “а” мы уже выполнили”, – добавил Лищина.

Европейский суд по правам человека 14 января большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму. Суд признал жалобы Украины “частично приемлемыми”. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого референдума.

Первое заседание по иску №20958/14 состоялось 11 сентября 2019 года. Остальное общение с судом происходило письменно.

Украина обвиняет Россию в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о правах человека.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

—