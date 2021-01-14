“Сама встреча – это уже большой шаг”. Санду рассказала о визите в Украину

14.01.2021, 19:28, Новости дня

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Президент Молдовы Майя Санду, комментируя результаты своего визита в Киев, заявила, что ей удалось наладить диалог с украинскими властями. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Санду отметила, что это была первая за последние пять лет встреча президентов Молдовы и Украины.

“Сама встреча – это уже большой шаг для налаживания диалога”, – сказала молдавский лидер.

По ее словам, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они обсудили борьбу с коррупцией и контрабандой, упрощение процедуры пересечения молдавско-украинской границы, а также строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев.

Поднимался вопрос строительства новых ГЭС на Днестре.

“Важно продолжить диалог по этому вопросу, чтобы сохранить Днестр. Мы обсудили создание правительственных рабочих групп, которые займутся этими вопросами”, – подчеркнула Санду.

Помимо этого, президенты рассмотрели вопрос взаимной либерализации экспорта и процедур, которые позволят перевозчикам обеих стран пересекать границу без специального разрешения, а также возможность разрешить молдавским и украинским гражданам пересекать границу только с удостоверением личности.

15 ноября 2020 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, на то время действующего президента страны Игоря Додона – 42,28%. 24 декабря Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы государства.

Свой первый президентский зарубежный визит Санду совершила 12 января в Украину и свою речь на встрече с Зеленским начала на украинском языке.

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