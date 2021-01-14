 

Правительство Эстонии может готовить «крестовый поход» против России

14.01.2021, 19:24, Разное
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Специалист по странам Балтии Андрей Стариков сообщил, что правительство Эстонии может готовить «крестовый поход» против России. Это связано с окончанием внутренних конфликтов в стране и стартом новых реформ.
Долгое время в Эстонии центристы и националисты не могли прийти к единому мнению относительно политической программы внутри страны и из-за этого внешняя политика отходила на второй план. Подобный исход выгоден России, так как государство совершенно не реагировало на антироссийские санкции. Сейчас же, после отставки премьер-министра Юри Ратас, президент Эстонии Керсти Кальюлайд предоставила возможность сформировать новое правительство Кае Калласу. Не исключено, что именно он начнёт активную борьбу с Россией и присоединиться к «крестовому походу» против России, рассказал Андрей Стариков.

Помимо этого, уверен Андрей Стариков, Эстония теперь станет государством с внутренним балансом, которого нельзя было добиться из-за противостояний политических партий. Это, в свою очередь, сделает страну более заметной на общем фоне и позволит продвигать более важные реформы, сосредоточив усилия на внешнеполитических проблемах, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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