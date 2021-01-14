Виктория Дайнеко едко ответила критикам своей «маленькой» груди

14.01.2021, 19:24, Разное

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Виктории Дайнеко достаточно толерантно относится к тому, что пишут хейтеры. Однако недавно она опубликовала пост, в котором едко подколола критиков своей «маленькой груди».

Победительница проекта «Фабрика звезд-5» показала пляжное фото с отдыха на Мальдивах. На снимке певица позирует в бирюзовом раздельном купальнике, лиф которого выполнен в форме топа. Виктория Дайнеко написала, что «лучшая поза для девушки лежа», но в этом случае, если грудь натуральная, она «заподлянски сползает подмышки». При этом в случае с силиконовым бюстом такого не происходит.

Виктория Дайнеко часто публикует фото в купальниках, но чаще всего, хейтеры начинают критиковать ее небольшую грудь. Артистка решила расставить все по местам и заявила, что у нее все натуральное. Многие фолловеры поддержали певицу и отметили, что ей нужно радоваться такому телу и фигуре. По словам подписчиков, сейчас трудно встретить знаменитость, у которой своя грудь. Пользователи успокоили Викторию Дайнеко и призвали ее не делать выбор в пользу силиконовой красоты, рискуя утратить свою индивидуальность.