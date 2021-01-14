Ксения Бородина раскритиковала родителей, не следящих за детьми в самолете

14.01.2021, 19:24, Разное

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Телеведущая Ксения Бородина, которая недавно вернулась с семьей с отдыха на Мальдивах, поделилась с подписчиками в Instagram своими впечатлениями после перелета. Знаменитость раскритиковала родителей, не следящих за детьми в самолете.

Ксению Бородину поддержали многие фолловеры, которые признались, что тоже сталкивались с людьми, которые не делали замечания невоспитанному ребенку или не пытались его как-то успокоить. По словам ведущей, если человек путешествует с детьми, то уже на стойке регистрации можно поймать на себе взгляды как «потенциальная угроза спокойствия». Поразмыслив на эту тему супруга Курбана Омарова пришла к выводам, что все-таки наслаждение полетом пассажиров зависит от того, как ведут себя родители. Если мать закрывает глаза на то, что ее ребенок пинает чужое кресло и носится по салону самолета, то это вопросы к ее адекватности. Кроме этого, когда соседи просят повлиять как-то на ситуацию, выливается «ушат негодования». Главный аргумент таких людей – «ну это же дети» и с ними ничего нельзя сделать.

Бывшая телеведущая «ДОМа-2» уверена, что именно родители подают своим наследникам пример того, как необходимо себя вести в обществе. Нужно попытаться объяснить детям, что есть права и желания окружающих, а не только «их хотелки». От того, что взрослые не могут справиться с поведением своего же чада, не должны страдать и нервничать другие люди. Это проявление элементарной невоспитанности, а вседозволенность, как отметила Ксения Бородина, еще никого к успеху не приводила. Она призналась, что в моменты перелетов смотрит на своих дочерей взглядом «только попробуй» и это срабатывает.

Бородина и Омаров воспитывают совместную дочь Теону, которая родилась в 2015 году. У телеведущей есть старшая наследница Маруся, которая появилась на свет в браке с предпринимателем Юрием Будаговым. У ее супруга также есть ребенок – сын Омар, который часто проводит время у них дома. Все дети прекрасно ладят между собой.