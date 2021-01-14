В Тбилиси возмущены согласием Ананиашвили быть «русской балериной»

14.01.2021, 19:02, Новости дня

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Грузинская балерина Нино Ананиашвили, которая ранее уже подвергалась осуждению в Тбилиси за согласие работать в Новосибирске, вновь раскритикована – на этот раз из-за сообщений, что она должна была направиться в Россию как «русская балерина», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузинский эксперт Яго Качкачишвили, профессор Тбилисского университета, сказал, что имидж Ананиашвили «пострадал вдвойне». «Несмотря на то, что как балерина она выросла в русском балете, оскорбительно такое предусловие. В культуре, естественно, присутствует политика», – сказал он телекомпании «Палитра».

Он заявил, что все это «негативно настраивает по отношению к Нино Ананиашвили, так как ее согласие быть русской балериной нивелирует ее идентичность».

«То есть она не могла бы говорить, что является грузинской балериной», – сказал Качкачишвили. – Я очень рассержен. Как она могла на такое согласиться? Получается, ради карьеры она была готова отказаться от своей грузинской идентичности». По словам Качкачишвили, «история получилась печальной».

Ранее руководство Новосибирского театра оперы и балета расторгло контракт с 57-летней грузинской примой-балериной Ниной Ананиашвили после появления в соцсетях Грузии резкой критики этого назначения. До этого театр приостановил действие заключенного с артисткой контракта после преждевременного появления в Сети информации о ее назначении. В НОВАТе посчитали, что «оглашать имя руководителя до официального представления коллективу – крайняя степень неуважения к артистам труппы».

В конце 2020 года Ананиашвили дала устное согласие на предложение возглавить труппу Новосибирского театра оперы и балета. Такое решение балерины подверглась резкой критике в социальных сетях Грузии. Кроме того, экс-президент Грузии, глава украинского Исполкома реформ Михаил Саакашвили сообщил о неприемлемости решения Ананиашвили, которая также является крестной матерью одного из его сыновей. Кроме того, пуанты Нино Ананиашвили, приобретенные на аукционе, выбросила в мусор журналистка просаакашвилевского телевидения «Мтавари архи» («Главный канал») Майя Ломидзе. Сама Нино Ананиашвили, которая сказала, что также продолжит работать в Тбилисском Театре оперы и балета, заявила, что «готова к нападкам». По ее словам, «искусство не должно быть настолько политизировано».

«Знаю, что меня будут критиковать, однако я танцевала в России, была российской балериной и из-за этого моя любовь к Грузии не уменьшилась», – говорила она.

Руководитель НОВАТа Владимир Кехман в одном из интервью сказал, что «просил и договорился с ней (Ананиашвили) о том, что для меня принципиальный момент, что она – русская балерина». По его словам, Нино Ананиашвили согласилась принять приглашение в Новосибирск после долгих раздумий.