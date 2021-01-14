 

Генсек НАТО выразил надежду на спокойную передачу власти в США

14.01.2021, 19:02, Новости дня
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НАТО надеется на спокойную передачу власти избранному президенту США Джозефу Байдену и хочет начать работу с новой администрацией, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

«Результаты выборов должны соблюдаться. Нам необходимо убедиться в уважении наших демократических ценностей. Я верю в демократические институты США, ожидаю мирной передачи власти и надеюсь начать работу с будущим президентом США Джо Байденом», – передает его слова РИА «Новости».

Столтенберг отметил, что Байден является сторонником трансатлантического сотрудничества в рамках НАТО. По словам главы альянса, важно также, чтобы ответственные за нападение на Капитолий были привлечены к ответственности.

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.



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