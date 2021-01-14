 

Мнение: Сегрегация

14.01.2021, 18:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Жителям Сахалина, которые получили вакцину от коронавируса, будут давать специальные бейджики, которые позволят не носить медицинские маски. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко в Telegram.

Идея с жёлтыми звёздами на спину и визуальным делением граждан на «чистых» и «нечистых» приобретает практическое воплощение.

Следующий этап, видимо – это правила отстрела граждан, не имеющих отметки о своём безопасном статусе. Кино про зомби становится окружающей нас реальностью.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / «Сейчас я тебя буду мучительно убивать»

05.08 / Александра Черно столкнулась с первыми трудностями материнства

04.11 / Все нормально — падаем

28.09 / “Не пришло время”: Татьяна Брухунова прокомментировала касающуюся её ребенка скрытность

26.11 / Ольга Бузова поблагодарила отца-именинника за длинные ноги

05.11 / Житель Подмосковья зарезал кассиршу из ревности

26.10 / Звезда “Ривердейла” Коул Спроус спровоцировал слухи о романе с моделью Рейной Силва

15.11 / Версия: Крах турецкой валюты бьет по амбициям Эрдогана?

19.08 / У Солнца был «брат-близнец», но куда он исчез?

19.11 / Ничего лишнего: российский ритейл осваивает формат “жестких” дискаунтеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска