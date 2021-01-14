Мнение: Сегрегация

14.01.2021, 18:52, Разное

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Жителям Сахалина, которые получили вакцину от коронавируса, будут давать специальные бейджики, которые позволят не носить медицинские маски. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко в Telegram.

Идея с жёлтыми звёздами на спину и визуальным делением граждан на «чистых» и «нечистых» приобретает практическое воплощение.

Следующий этап, видимо – это правила отстрела граждан, не имеющих отметки о своём безопасном статусе. Кино про зомби становится окружающей нас реальностью.

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