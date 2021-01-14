 

Компания Razer представила концепт игровой кабины

14.01.2021, 18:42, Новости дня
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В основе новой игровой кабины лежит OLED-экран с диагональю шестьдесят дюймов, который можно сворачивать. Концепт именно с такими параметрами на выставке CES 2021 представила компания Razer.

Комплекс получил название Project Brooklyn, сообщил разработчик. Кроме продвинутого дисплея в нем содержится кресло Razer Iskur, корпус которого изготовлен из углеродного волокна.

Сиденье выпущено с технологией тактильной отдачи, что существенно добавляет реалистичности действия во время видеоигр. Также есть стол с подлокотниками и выдвижной рамой, на которой, собственно, и крепится большой экран. Для ног предусмотрена специальная подставка. Предусмотрено RGB-освещение, которое можно синхронизировать с игрой.



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