Компания Western Digital выпустила SSD вместимостью 4 Тбайт

14.01.2021, 18:42, Новости дня

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Объем данных, который можно хранить на карманном твердотельном накопителе Western Digital, увеличен до 4 Тб. Об этом разработчик сообщил во время презентации своего нового SSD.

Изделие оснащено прочным корпусом и хорошо защищено от неблагоприятных внешних воздействий, утверждают представители компании. В частности, этой флэшке не страшны ни пыль, ни грязь, ни влага.

Скорость передачи данных здесь составляет 2 тысячи мегабайт в секунду. А стоить такое устройство будет 900 американских долларов. Разумеется, разработчик назвал только базовую цену, которую розничный продавец наверняка увеличит. Более скромная версия устройства выйдет по 700 долларов. В нем скорость передачи данных будет вдвое меньшей.