Январский локдаун в Украине не повлияет на курс гривны – советник президента

14.01.2021, 18:34, Новости дня

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Локдаун, введенный в Украине с 8-го до 24 января, существенно не повлияет на курс гривны к доллару. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает 14 января сайт главы государства.

“Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине”, – сказал Устенко.

Он отметил, что, по прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021 году курс национальной валюты может составить 28,6 грн/$. А эксперты ожидают, что курс гривны в текущем году будет колебаться в пределах 27–29,5 грн/$.

По словам Устенко, на курс валюты в Украине влияет ряд факторов. В частности, это состояние внешних рынков, которое сейчас улучшается, так как в цене растут те группы товаров, которые экспортирует Украина, – металлы и сельскохозяйственная продукция.

Советник президента добавил, что приток валюты в Украину увеличивается также благодаря кредитному ресурсу.

“Это можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас самые большие за последние 10 лет”, – подчеркнул Устенко.

С 8-го до 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует “карантин зимних каникул”. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

По состоянию на 14 января гривна к доллару укрепилась на восемь копеек – с 28,05 грн/$ до 27,97 грн/$.

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