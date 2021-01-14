Ученый объяснил, опасна ли вакцина «Спутник V» для людей с хроническими заболеваниями

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14.01.2021, 18:30, Разное
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Ученый РАН Петр Чумаков объяснил, является ли опасной вакцина «Спутник V» для людей, которые имеют хронические заболевания. Таким пациентам не запрещается прививаться, если отсутствует острая стадия патологии. Однако к данному процессу необходимо подготовиться.
У всех вакцин имеются ряд ограничений, если речь идет о людях с хроническими заболеваниями. В связи с этим не нужно выделять в отдельную группу препараты от коронавируса. Рекомендации являются стандартными для прививок, поскольку побочные эффекты при наличии таких патологий переносятся тяжелее.

Нужно прививаться
Ученый считает, что людям с хроническими заболеваниями необходимо прививаться. Риск возможных побочных эффектов заметно ниже, нежели, если человек заболеет непосредственно COVID-19.

Под рукой нужно иметь следующие лекарственные препараты: парацетамол, аспирин, дексаметазон. Благодаря этим средствам удастся купировать угрозу в случае ее возникновения.

Вакцинироваться нельзя только тем людям, у кого болезнь протекает в тяжелой стадии. Например, человек перестал самостоятельно ходить. В любой случае перед прививкой нужно посоветоваться с лечащим врачом.



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