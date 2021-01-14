Китайские эксперты: «Попытки ФРГ вести диалог с РФ с позиции силы опасны»

14.01.2021, 18:30, Разное

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Китайские эксперты, которые представляют издание Sina, говорят о том, что попытки ФРГ вести диалог с РФ с позиции силы опасны и чреваты для немецкой стороны неприятностями. В КНР считают, что россияне имеют все основания, чтобы игнорировать замечания министра ведомства обороны Крамп Карренбауэр.

Ранее политик заявила о том, что ФРГ необходимо укрепить свою военную силу, чтобы выстраивать с РФ диалог с позиции силы. Китайские журналисты считают, что с немецкой стороны подобные высказывания являются провокацией. Авторы публикации убеждены, что ФРГ является достойным конкурентом для многих мировых лидеров в экономическом плане. Если сравнивать с ведущими мировыми державами, то страна располагается на четвертом месте, поступаясь только США, Китаю и Японии. С точки зрения военной мощи, немецкую сторону сложно назвать «серьезным игроком».

Как отметило издание «Политэксперт», правительство ФРГ не нацелено на то, чтобы наращивать военный потенциал государства. Власти даже пошли на резкое снижение боеспособности государства. Эксперты считают, что если ФРГ рискнет вступить с РФ в конфронтацию, то «сильно рискует уменьшится в размерах». Речь идет о территориальной целостности страны, если немецкие политики не перестанут говорить с Россией с позиции силы.