 

Китайские эксперты: «Попытки ФРГ вести диалог с РФ с позиции силы опасны»

14.01.2021, 18:30, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китайские эксперты, которые представляют издание Sina, говорят о том, что попытки ФРГ вести диалог с РФ с позиции силы опасны и чреваты для немецкой стороны неприятностями. В КНР считают, что россияне имеют все основания, чтобы игнорировать замечания министра ведомства обороны Крамп Карренбауэр.
Ранее политик заявила о том, что ФРГ необходимо укрепить свою военную силу, чтобы выстраивать с РФ диалог с позиции силы. Китайские журналисты считают, что с немецкой стороны подобные высказывания являются провокацией. Авторы публикации убеждены, что ФРГ является достойным конкурентом для многих мировых лидеров в экономическом плане. Если сравнивать с ведущими мировыми державами, то страна располагается на четвертом месте, поступаясь только США, Китаю и Японии. С точки зрения военной мощи, немецкую сторону сложно назвать «серьезным игроком».

Как отметило издание «Политэксперт», правительство ФРГ не нацелено на то, чтобы наращивать военный потенциал государства. Власти даже пошли на резкое снижение боеспособности государства. Эксперты считают, что если ФРГ рискнет вступить с РФ в конфронтацию, то «сильно рискует уменьшится в размерах». Речь идет о территориальной целостности страны, если немецкие политики не перестанут говорить с Россией с позиции силы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Гоша Куценко заявил, что поддерживает курортные романы

18.10 / Мнение: а ведь вы не знали…

13.07 / Ученые: Бета-блокаторы опасны для здоровья сердечно-сосудистой системы женщин

18.08 / Mars Inc. построит заводы разных палочек Twix в Армении и Азербайджане

11.11 / Хью Грант рассказал о своем опыте борьбы с коронавирусом: “Мы с женой переболели в феврале, и у нас до сих пор есть антитела”

05.11 / Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,7 миллиона

12.10 / Какие товары могут подорожать из-за коронавируса

28.10 / Ультразвуковое исследование показало, как коронавирус влияет на сердце

23.07 / Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев рассказал о защите от вредных продуктов

21.11 / Владимир Путин продлил действие контрсанкций до конца 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска