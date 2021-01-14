Алла Пугачева поразила своей стройностью на фото

14.01.2021, 18:30, Разное

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Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева поразила поклонников своей стройностью. На одном из новых фото она предстала с модной стрижкой в легком шифоновом платье с принтом.

На снимке Алла Пугачева запечатлена на ступеньках лестницы вместе со своим мужем Максимом Галкиным. Чтобы подчеркнуть свою тонкую талию, артистка надела широкий ремень с металлической пряжкой.

В комментариях поклонники отметили, что знаменитость выглядит очень хорошо и молодо. Сама же Пугачева не раз признавалась, что пользовалась услугами пластических хирургов. К тому же супруга Максима Галкина обладает отличным вкусом, поэтому умеет правильно подбирать одежду. Пугачевой идут молодежные вещи, которые время от времени она для себя выбирает.

Похудение Пугачевой

Судя по фотографиям, за последние годы Алла Пугачева скинула порядка 20 килограммов. Многие интересуются, как Примадонна достигла таких результатов. Дочь Кристина Орбакайте посоветовала звездной матери перестать употреблять продукты без соли. Пугачевой очень тяжело этого не делать, поскольку она любит такую еду. В то же время ради безупречной фигуры артистка сдерживает себя.

Также Алла Пугачева исключила из рациона хлеб и перестала есть на ночь. Все чаще она питается овощными супами, запеченной рыбой в фольге и гречневой кашей. Последняя готовится по особому рецепту: сначала крупа замачивается с вечера, добавляется ложка растительного масла, немного сахара и соли, а потом все это заливается кипятком. Кашу можно есть на следующий день.

В вопросе похудения важен правильный режим дня. Медики посоветовали Алле Пугачевой ложиться спать до 11 часов вечера. Такой график помогает нормализовать обмен веществ, аппетит заметно снижается.

За праздничным столом Примадонна может позволить съесть себе любимые блюда. Однако после такой трапезы обязательно она устраивает себе разгрузочный день.

В Сети также распространялась информация, что Пугачева похудела благодаря операции на желудке. В ходе данного вмешательства удаляется часть органа, поэтому вес уменьшается. Сама же Примадонна эту информацию не подтвердила.