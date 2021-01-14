Автопилот Tesla зафиксировал идущего человека на пустом кладбище

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14.01.2021, 18:19, Разное
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Пользователи Сети обсуждают необычное явление на кладбище – автопилот Tesla зафиксировал человека возле автомобиля, хотя вокруг не было ни души.

Водитель снял происходящее и опубликовал в Twitter. На кадрах видно, что автомобиль находится на дороге посреди пустого кладбища. В этот момент система показывает, что рядом с машиной стоит силуэт. Затем “человек” отошел от автомобиля в сторону и исчез.

Пользователи стали предполагать, что технологии добрались до потустороннего мира. Водитель думает вернуться на кладбище и поискать “призрака”, но пока не рискует. Он признался, что ему немного страшно.



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