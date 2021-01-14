 

Цена биткоина резко выросла

14.01.2021, 18:08, Новости дня
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Стоимость криптовалюты биткоин выросла в четверг более чем на 13% – впервые с 10 января достигнув отметки в 39 тыс. долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.25 (мск), по данным портала CoinMarketCap, стоимость биткоина растет на 13,67%. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 13,40%, до 39 200 долларов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на долю биткоина приходится 69,5% всего глобального рынка криптовалют. По словам директора Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимира Панушкина, при таком росте к концу четверга биткоин вполне может преодолеть отметку в 41 тыс. долларов и составить 41,5 тыс. долларов за монету. 

Напомним, в последнее время биткоин раз за разом обновлял исторический максимум. 7 января сообщалось, что биткоин в пике достигал 40 тыс. долларов, 8 января – превысил уровень в 41 тыс. долларов. Аналитики JPMorgan считают, что его стоимость может вырасти до 146 тыс. долларов. Однако накануне стоимость биткоина падала на 11,71%.



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