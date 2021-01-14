Собянин оценил перспективы ослабления или продления ограничений в Москве

14.01.2021, 18:08, Новости дня

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы примут решение об ослаблении ограничений по коронавирусу в зависимости от развития ситуации.

Глава города в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что в конце декабря в большинстве европейских стран началось резкое снижение заболеваемости коронавирусом. Он добавил, что в Москве также наблюдалось «достаточно серьезное снижение заболеваемости» и снижение числа поступивших в медучреждения тяжелобольных, цитирует Собянина ТАСС.

«Произошло небольшое снижение, но не радикальное. Поэтому мы, конечно, будем смотреть, что будет происходить в ближайшую неделю-полторы, чтобы понять, это устоявшаяся, стабильная тенденция или это просто какой-то промежуточный период, который даст потом дальнейший всплеск заболеваний. <…> Мы с понимаем определенных рисков приняли такое решение по школьникам (вернуться к очным занятиям). По всем остальным – дождемся следующей недели, там уже с открытыми глазами примем другие решения: либо ослабим ряд других ограничений, либо продлим», – указал мэр.

Он добавил, что около 140 тыс. человек уже сделали прививку от коронавируса в Москве. Также мэр затронул тему туризма на новогодние праздники. «Всего количество туристов, которые побывали за десять праздничных дней в Москве, 1 млн 900 тыс. Это меньше, конечно, чем в прошлом году, но сами посудите, цифра достаточно внушительная», – сказал Собянин.

Ранее Собянин заявил, что с 18 января учащиеся с 1 по 11 класс вернутся в московские школы и приступят к обучению в обычном режиме. При этом все остальные ограничения по коронавирусу продлеваются на неделю. Напомним, с конца декабря в Москве начали снимать ограничения для привитых от COVID-19.