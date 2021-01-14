Звезда “Венома” Риз Ахмед тайно женился на писательнице

14.01.2021, 17:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Британский актер и музыкант Риз Ахмед, известный по таким проектам как “Веном”, “Однажды ночью”, “Дорога на Гуантанамо”, “Стрингер”, “Изгой-один. Звездные войны: Истории”, тайно женился. Об этом он сообщил лично, но подробности своей свадьбы раскрыл в два этапа.

Риз АхмедСначала Риз принял участие в записи подкаста Grounded, где рассказал радиоведущему BBC Луи Теру о самом факте свадьбы:

На самом деле, я женат не очень давно. Думаю, впервые упомянул об этом в интервью, поэтому поздравляю с этой невероятно захватывающей новостью.

Риз не раскрыл имя супруги, но отметил, что в ближайшее время не собирается возвращаться в Великобританию, так как “семья его жены” находится в Америке. Позднее Ахмед принял участие в “Вечернем шоу” с Джимми Фэллоном, где не смог скрыть ни подробности знакомства с супругой, ни ее личность. Оказалось, что 38-летний актер женился на 30-летней писательнице по имени Фатима Фархин Мирза.

Фатима Фархин МирзаОна потрясающий писатель. Мы встретились случайно, когда я готовился к роли в “Звуки металла” в Нью-Йорке. Мы сели за один столик в кафе, куда оба пришли писать. Мы толкались из-за одних и тех же розеток для ноутбуков, так что получился очень современный способ встречи,- признался Риз, отметив, что сначала подружился с Фатимой, но потом дружба переросла в любовь:

Между нами завязалась дружба, потом мы стали парой. Эта встреча стала одним из тех счастливых совпадений, которые случились в моей жизни при подготовке к этой роли. Она принесла так много добра в мою жизнь.

Риз Ахмед Фатима Фархин Мирза

Фатима Фархин Мирза родилась и выросла в Калифорнии в мусульманской семье, до 22 лет девушка носила хиджаб. Свой роман “Место для нас” она начала писать в 18 лет, закончив через 10 лет. Произведение стало дебютной книгой, выпущенной в издательстве Сары Джессики Паркер.