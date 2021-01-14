Облачное хранилище Microsoft OneDrive ожидает обновления

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14.01.2021, 17:48, Новости дня
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Как сообщили в компании Microsoft, в скором времени состоится обновление облачного хранилища OneDrive, после чего пользователи смогут помещать туда файлы размером до 250 Гб.

Напомним, что в данный момент возможность загрузки ограничена объемом 100 Гб. По словам представителей компании Microsoft, расширение возможностей является реальной потребностью рынка.

После того как в облаке увеличат объем памяти для каждого аккаунта, пользователи смогут закачивать туда 3D-модели, CAD-файлы, видео с разрешением до 8К, а также объемные каталоги данных, не разделяя файлы на части и не начиная хитрить с регистрацией сразу нескольких аккаунтов. Также отпадет необходимость сжимать файлы или делать еще что-либо.



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