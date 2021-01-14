Компания Qualcomm приобрела стартап, созданный бывшими сотрудниками Apple

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14.01.2021, 17:48, Новости дня
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Стартап по разработке новейших ARM-процессоров, созданных бывшими сотрудниками «яблочной» компании, продан производителю чипов Qualcomm.

Очевидно, администрация Apple теперь «нервно покуривает», сожалея о том, что отпустила таких талантливых специалистов. Ведь в результате передовая технология, разработанная ими, попала в руки прямого конкурента.

Оглашена и сума сделки по продаже стартапа. Она составляет 1,4 миллиарда (!) американских долларов. В дальнейшем Qualcomm намерена предложить новые процессоры для производителей смартфонов и других электронных устройств, в том числе ноутбуков. Также чипы могут быть использованы в автомобильной промышленности. Современные машины ведь тоже становятся «умными».



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