Компания Qualcomm приобрела стартап, созданный бывшими сотрудниками Apple

14.01.2021, 17:48, Новости дня

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Стартап по разработке новейших ARM-процессоров, созданных бывшими сотрудниками «яблочной» компании, продан производителю чипов Qualcomm.

Очевидно, администрация Apple теперь «нервно покуривает», сожалея о том, что отпустила таких талантливых специалистов. Ведь в результате передовая технология, разработанная ими, попала в руки прямого конкурента.

Оглашена и сума сделки по продаже стартапа. Она составляет 1,4 миллиарда (!) американских долларов. В дальнейшем Qualcomm намерена предложить новые процессоры для производителей смартфонов и других электронных устройств, в том числе ноутбуков. Также чипы могут быть использованы в автомобильной промышленности. Современные машины ведь тоже становятся «умными».