Верещук рассказала о шансах Витренко занять должность министра энергетики

14.01.2021, 17:40, Новости дня

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Временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко сможет занять эту должность на постоянной основе только если докажет во время работы в статусе врио, что он в состоянии принимать эффективные решения, рассказала в эфире телеканала “Рада” народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук. Фрагмент видео политик опубликовала на своей странице в Facebook.

“Во время совещания с премьер-министром, на котором присутствовал и исполняющий обязанности министра энергетики господин Витренко, наш руководитель фракции Давид Арахамия отметил, что назначение или не назначение господина Витренко и внесение такого голосования в зал будет зависеть от того, как он сейчас продемонстрирует свои лидерские качества и умение управлять в кризисной ситуации. Если он покажет, что есть решения, и эти решения быстро принимаются, и они действительно стали эффективными, и люди это почувствуют – мы будем готовы этот вопрос рассматривать. В противном случае никаких шансов у Витренко нет и не будет”, – объяснила Верещук.

21 декабря стало известно, что Витренко претендует на должность заместителя министра энергетики Украины. В тот же день на внеочередном заседании Кабинета Министров его назначили первым заместителем министра, возложив на него обязанности врио главы ведомства. С этой должности уволили Ольгу Буславец.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от “Слуги народа”. 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. За проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Парламент планирует вернуться к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. Сам Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.

Витренко сотрудничал с “Нафтогазом” с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в “Нафтогаз”, был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

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