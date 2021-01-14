 

Яценюк: Власти Украины ввели госрегулирование цен на газ. Издайте еще указ о курсе доллара по 60 копеек. Страна, где так делали, называлась СССР

14.01.2021, 17:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Этот пост для тех, кто хочет, чтобы Украина была развитым, успешным, европейским и рыночным государством. Власть вместо того, чтобы расширить субсидии и предоставить целевую помощь тем, кто нуждается в трудное время из-за поднятия мировых цен на газ, ввела государственное регулирование цен на газ. Отказавшись от энергетической реформы, которую мы начали семь лет назад.

Пусть не останавливаются и идут дальше. Теперь надо создать государственное регулирование цен на бензин, колбасу, мясо, молоко. Стоит издать указ о том, чтобы каждому гражданину Украины бесплатно предоставили жилье, а также начали платить зарплату €10 тыс., а возможно – €15 тыс. Сделайте указом курс доллара по 60 копеек. Это уже было. Страна, где так делали, называлась Союз советских социалистических республик.

То, что сегодня делает власть, является признаком современности – популизмом, невежеством и непрофессионализмом. Нельзя искать простые ответы на сложные вопросы. Затем эти простые ответы слишком дорого стоят для страны и для каждого украинца.

Вам надо было принять закон не об инвестиционных нянях. Решения, которые принимаются в экономической политике, нуждались в законе об инвестиционных могильниках. Из-за такой политики из Украины уйдут как внутренние, так и внешние инвесторы.

Ответьте, какую страну и какую экономику вы строите. Украина будет успешна только тогда, когда она будет соответствовать лучшим принципам рыночной экономики, которая создает рабочие места, создает бизнес, получает доходы в бюджет и по целевому защищает те слои населения, которые нуждаются в помощи от государства. Раздавать всем все – закончится бедностью для каждого.

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Зеленский: Впервые за годы независимости для нужд ВСУ у “Антонова” заказали новые самолеты Ан-178

15.09 / Рейтинг доверия Путину среди жителей 13 развитых стран оказался выше, чем у Трампа

03.01 / В Иране повесили трех человек по обвинению в терроризме и убийствах

27.09 / В Армении и Азербайджане сообщили об убитых и раненых на границе

22.07 / Помпео объяснил причину закрытия консульства КНР в Хьюстоне

13.08 / Уволившегося после протестов в Белоруссии капитана милиции задержали

29.06 / Евро превысил 79 рублей, доллар поднялся выше 70 рублей

25.11 / Британский волонтер в Индии пережил COVID-19, лихорадку денге, малярию и укус кобры

22.07 / В июне промпроизводство сократилось на 7,1% – Госстат Украины

12.08 / Украина вышла из трех соглашений СНГ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска