 

Эндокринолог Янг назвала фрукт для улучшения работы сердца и кишечника

14.01.2021, 17:36, Разное
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Российский эндокринолог Екатерина Янг назвала цитрусовый фрукт, который способствует улучшению работы сердца и кишечника. Это грейпфрут.
Доктор объяснила, что в грейпфруте, помимо витаминов С, А, РР, D, В и минералов, присутствуют антиоксиданты, которые полезны для организма человека. Так, оранжевый цитрус славится двумя компонентами. Это нарингин, оказывающий противовоспалительное действие и нормализующий деятельность сердечно-сосудистой системы и пищеварения. Благодаря этому флавоноиду повышается чувствительность организма к инсулину, что способствует поддержанию веса и сахара в норме. Также Екатерина Янг говорит и о фуранокумаринах, которые помогают нейтрализовать токсины.

В мякоти грейпфрута присутствуют и другие вещества, расщепляющие холестерин и снижающие концентрацию сахара в крови. Это полезно людям, страдающим диабетом, сердечной недостаточностью, повышенным артериальным давлением и атеросклерозом. Даже запах оранжевого цитруса за счёт пахучих эфирных масел в кожуре уменьшит головную боль и нервозность.

Эксперт рекомендует добавить цитрусовые в свой ежедневный рацион, при этом отмечая, что лучше яркие фрукты употреблять в цельном виде. Так организм получит большое количество клетчатки и пектина, что поможет нормализовать пищеварение, улучшить состояние крови, не допустит авитаминоза и укрепит иммунитет.

Что касается апельсинового либо грейпфрутового фреша, то Катя Янг отзывается об этом напитке негативно, сравнивая его с «сахарной бомбой». «Свежевыжатый сок в разы ускоряет всасывание глюкозы и фруктозы», — передаёт слова эндокринолога РИА Новости.



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