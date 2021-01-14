Звезда «Отеля Элион» Диана Пожарская подтвердила роман с Иваном Янковским

14.01.2021, 17:36, Разное

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Диана Пожарская не любит комментировать свою личную жизнь, поэтому по поводу слухов о ее романе с Иваном Янковским актриса хранила молчание. Однако недавно звезда «Отеля Элион» опубликовала видео в микроблоге Instagram в разделе сторис, на котором артист запечатлен во время прогулки. Поклонники посчитали, что таким образом коллеги подтвердили свои отношения.

28-летняя знаменитость всегда говорила о том, что у нее счастливый брак с режиссером Артемом Аксененко. В начале этого года Анастасия Микульчина обнародовала снимки, на которых запечатлена ее свадьба с экс-супругом Дианы Пожарской. После этого актриса перестала скрывать свою личную жизнь. Согласно слухам, несколько месяцев она уже живет вместе с Иваном Янковским. Актер до этого строил отношения с наследницей лидера группы «Алисы» Константина Кинчева. Актриса Вера Панфилова была близка с ним на протяжении десяти лет.

Официальных комментариев пара пока не дает, но подписчики считают, что своим видео Диана Пожарская подтвердила роман с коллегой. На ролике было запечатлено, как артист катался на льду во время их совместной прогулки.