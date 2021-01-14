 

В ПФР объяснили новые условия начисления пенсии в 2021 году

14.01.2021, 17:36, Разное
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С 2021 года изменилась система начисления пенсионных выплат. В связи с этим в ПФР объяснили россиянам, как новые условия будут поставлены перед гражданами в новом году.
В ПФР сообщили, что в 2021 году на оформление пенсии могут рассчитывать мужчины и женщины, родившиеся в 1960 и 1965 годах соответственно. При этом суммарный накопленный трудовой стаж не может быть менее 12 лет. В ведомстве уточнили, что в наступившем году мужчины смогут уйти на заслуженный отдых с 61,5 года, а женщины – с 56,5 лет. Еще одним условием для получения пенсии является пенсионный коэффициент равный 21.

Издание NewInform также пишет о том, что в ПФР коэффициент и выдвигаемые к стажу требования будут повышаться с каждым годом. Таким образом, уже в 2025 году указанные показатели составят 30 и 15 соответственно. По использующейся в Пенсионном фонде формуле, сумма коэффициентов напрямую связана с размером оклада и суммарного рабочего стажа. Больший коэффициент позволит пенсионерам рассчитывать на пропорционально увеличенную социальную выплату.



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