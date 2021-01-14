Насколько эффективна низкоуглеводная диета при сахарном диабете?

14.01.2021, 17:34, Разное

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Диабет и низкоуглеводная диета

Сахарный диабет 2 типа поражает одного из 11 взрослых людей во всем мире. При этом виде диабета ткани хуже реагируют на действие гормона инсулина, что приводит к хроническому увеличению уровня сахара в крови.

Диета – обязательная часть лечения сахарного диабета 2 типа. В прошлом – до введения в лечебную практику инсулина – ограничение количества углеводов в рационе было очень распространенной мерой борьбы с болезнью. Но со временем низкоуглеводные диеты стали менее популярными.

Углеводы в организме распадаются до простых сахаров. Низкоуглеводные диеты уменьшают поступление сахара в организм, поэтому помогают контролировать течение диабета, снижают риск развития его осложнений.

Обычно низкоуглеводные диеты включают белковые продукты и некрахмалистые овощи. Наиболее часто рекомендуется избегать сладости, сдобу, хлеб, макаронные изделия, многие зерновые продукты, крахмалистые овощи (картофель, морковь, кукурузу). В небольших количествах можно есть растительную пищу с высоким содержанием клетчатки и небольшим количеством углеводов (фрукты, овощи, цельнозерновые продукты).

Низкоуглеводные диеты классифицируют по количеству углеводов и по количеству калорий, который человек получает с углеводами. Самый «жесткий» вариант (диета с очень низким содержанием углеводов) предполагает получение 10% калорий за их счет, «средний» (диета с низким содержанием углеводов) – 26%, «мягкий» – не более 45%.

Новое исследование

Ученые проанализировали доказательства эффективности низкоуглеводной диеты в лечении диабета, которые были полученные ранее в 23 исследованиях, в озвативших более 1300 человек в возрасте 47-67 лет. Авторы оценивали диету с низким содержанием углеводов при применении в течение года. В качестве контрольной диеты использовался рацион с низким содержанием жира.

Анализ показал, что при следовании диете с низким содержанием углеводов ремиссия сахарного диабета наступает на 32% чаще, чем при низкожировой диете. Побочных эффектов при этом не наблюдается.

Стол №9 при диабете

На момент создания этой диеты, она полностью отвечала критериям лечения сахарного диабета, однако за сто лет многое поменялось.

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Другими эффектами диеты с низким содержанием углеводов были снижение веса, уменьшение количества употребляемых лекарств, нормализация концентрации уровня липидов в крови. Однако эти действия диеты становились менее выраженными спустя год.

Ученые отмечают, что эффекты низкоуглеводной диеты при длительном использовании остаются под вопросом в связи с ограниченной продолжительностью исследований. Но, по их мнению, практическим врачам «следует иметь в виду кратковременное применение диеты с низким содержанием жира для лечения сахарного диабета 2 типа».