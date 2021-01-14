 

Глава ЕЭК оценил перспективы увеличения несырьевого экспорта ЕАЭС в третьи страны

14.01.2021, 17:14, Новости дня
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Увеличить несырьевой экспорт Евразийского экономического союза в третьи страны на 22-25% позволит реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, сообщил глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

«Мы посмотрели, и если будут реализованы, а мы будем прилагать все усилия, чтобы были реализованы, основные стратегические направления развития интеграции до 2025 года, мы реально сможем как минимум на 10-12% увеличить импортозамещение, и на 22-25% увеличить несырьевой экспорт в третьи страны из стран Евразийского экономического союза», – передает его слова ТАСС.

По словам главы ЕЭК, несмотря на незначительную долю ВВП ЕАЭС в мировом ВВП, возможно увеличить этот показатель. «Да, действительно, сегодня приходится констатировать, что совокупный валовый внутренний продукт стран нашего Евразийского экономического союза в общемировом ВВП небольшой. Он где-то в пределах 3,7%. Но потенциал, заложенный в договоре 2014 года, позволяет существенно увеличить эти объемы», – отметил Мясникович.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил создать приложение для упрощения пересечения границ стран ЕАЭС.



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