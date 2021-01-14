На «Яндекс» и Mail.ru подали жалобу за нарушение конкуренции

14.01.2021, 17:14, Новости дня

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала рассмотрение жалобы на «Яндекс» и Mail.ru, в которой говорится о злоупотреблении компаниями доминирующим положением.

– В Евразийскую экономическую комиссию поступили заявления о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях «Яндекс» и «Мэйл.ру». Согласно заявлениям эти компании, злоупотребляя своим доминирующим положением, нарушили статью 76 договора о Евразийской экономическом союзе об общих правилах конкуренции, – цитирует сообщение комиссии РИА «Новости».

Уточняется, что заявление поступило от Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). По каким именно подпунктам статьи подана жалоба, не сообщается.

В «Яндексе» назвали претензии АЗАПИ безосновательными.

– Мы уверены, что здесь нет оснований для такого рода претензий. Как мы уже не раз говорили, поисковики не должны знать или определять правовой статус контента, размещенного третьими лицами по ссылкам, – прокомментировали ситуацию в компании.