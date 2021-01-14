Аксенов призвал ЕСПЧ рассмотреть нарушения Украиной прав крымчан

14.01.2021, 17:14, Новости дня

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Обвинения Украины против РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) относительно референдума на полуострове в 2014 году являются неправдой и кляузой, в действительности суду стоит заняться нарушением прав крымчан со стороны Киева, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«С одной стороны, это, конечно, «щелчок по носу» международным кляузникам, врунам и провокаторам. С другой стороны, мы знаем по опыту, что решения ЕСПЧ в отношении РФ часто грешат предвзятостью и откровенной политизацией. Ясно, что разбирательство будет продолжаться и дальше», – написал Аксенов во «ВКонтакте».

По его мнению, при желании представители суда могли бы изучить реальное положение дел, посетив Крым и поработав на месте. В таком случае они давно отреагировали бы на реальные нарушения прав крымчан, причинами которых являются «варварские, с признаками геноцида блокады со стороны Украины», добавил глава Крыма.

В свою очередь сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева также заявила, что организованные Украиной блокады Крыма должны стать предметом рассмотрения в ЕСПЧ.

«Если уж заниматься подачей жалобы в ЕСПЧ, нужно было бы подать ее в отношении Украины. Ведь были (со стороны властей Украины в отношении Крыма – ред.) транспортная блокада, блокада воды, потом не было света, можно сказать, что прервались гуманитарные, человеческие контакты. Вот об этом нужно говорить», – сказала РИА «Новости» Алтабаева.

Сенатор напомнила, что демократический выбор крымчан и севастопольцев был сделан законным образом, они использовали свое право.

В четверг Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против РФ по жалобе, связанной с Крымом.

Постоянный представитель РФ при Совете Европы (СЕ) Иван Солтановский заявил, что РФ разочарована отсутствием реакции Евросоюза на бесчеловечное нарушение Киевом основных прав человека.

Летом прошлого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, понесшего значительный ущерб из-за перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Киева.