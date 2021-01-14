Астрономы обнаружили необычные гравитационные волны

14.01.2021, 16:54, Новости дня

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Астрономам удалось зафиксировать необычное явления в космосе. Они полагают, что это и есть те самые гравитационные волны, за которыми давно охотилась наука.

Не исключено, что источником волн являются сразу несколько массивных черных дыр. В этом ученые пока не совсем уверены, поэтому они проявляют осторожность в своих высказываниях.

Ранее при помощи двух детекторов гравитационных волн (LIGO и VIRGO) удалось зафиксировать сигналы, возникавшие вследствие столкновения черных дыр и нейтронных звезд. Частота колебаний в таких волнах составляет десятки тысяч герц, сообщают ученые. Однако она меняется, как только волны от одного источника пересекаются с волнами от другого. Иногда речь идет о значительном удлинении периода, когда гребни появляются не десятки тысяч раз в секунду, а один раз в несколько лет или десятилетий.