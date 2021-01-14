Ученые наблюдают за тем, как черная дыра «пожирает» звезду

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14.01.2021, 16:54, Новости дня
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Астрономические обсерватории фиксируют странные вспышки в спиральной галактике ESO 253-G003, которые происходят каждые 114 дней. По мнению ученых, это является следствием процесса «пожирания» одной из звезд черной дырой.

Данные события происходят на расстоянии 570 млн световых лет от Земли и на нас не оказывают никакого влияния, отмечают эксперты. Однако то, что там творится, достойно внимания науки.

Считается, что черная дыра каким-то образом вышла на орбиту звезды, вращаясь вокруг нее с периодом в 114 земных дней. Каждый раз, приближаясь к светилу, она отхватывает от него часть внешнего материала, что и провоцирует яркие вспышки. Таким образом, звезда становится все меньше и когда-нибудь будет полностью поглощена черной дырой.



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