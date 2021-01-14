“Мутил бабки на всем, на танках. Тварына еб…ная” – Военный обматерил Порошенко в аэропорту Амстердама

14.01.2021, 16:46, Новости дня

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Во время пересадки в аэропорту Амстердама военный обматерил пятого президента Украины Петра Порошенко, который с семьей, вероятно, летел на отдых перед Новым годом в Эквадор. Видео опубликовано на YouTube-канале “Телеканал КРТ”.

– Тебе не кажется, что ты должен быть в госпитале военном и раненых умывать, а не ездить по островам? Ты – Вася, который мутил бабки на всем, на танках… Тебе не стыдно? Ты тварына еб…ная, Порошенко, – кричал пассажир самолета.

Порошенко заявил, что его собеседник повторяет месседжи российской пропаганды.

В разговор вмешивалась его супруга Марина Порошенко, возмутившись, что военный говорит на русском языке.

“Карточный Офис” опубликовал два видео, на первом из которых мужчина, которого представили как “национал-патриота Максима Яроша из полка “Азов”.

До стычки в аэропорту военный на борту самолета задал Порошенко вопрос, почему бывший президент предпочел казацкому отдыху отдых на островах.

Порошенко ответил: “До свидания”, Марина Порошенко спросила: “Зачем вы снимаете?” После этого военный пошел дальше по салону самолета.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. На выборах 2019 года он потерпел поражение. Во втором туре его поддержали 24,45% избирателей, 73,22% отдали свои голоса за нынешнего главу государства Владимира Зеленского. Сейчас Порошенко является народным депутатом, членом фракции “Европейская солидарность”.

Порошенко входит в список самых богатых украинцев. По версии украинского Forbes, с $1,4 млрд активов он занимает третье место в рейтинге.