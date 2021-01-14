 

“Мутил бабки на всем, на танках. Тварына еб…ная” – Военный обматерил Порошенко в аэропорту Амстердама

14.01.2021, 16:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Во время пересадки в аэропорту Амстердама военный обматерил пятого президента Украины Петра Порошенко, который с семьей, вероятно, летел на отдых перед Новым годом в Эквадор. Видео опубликовано на YouTube-канале “Телеканал КРТ”.

– Тебе не кажется, что ты должен быть в госпитале военном и раненых умывать, а не ездить по островам? Ты – Вася, который мутил бабки на всем, на танках… Тебе не стыдно? Ты тварына еб…ная, Порошенко, – кричал пассажир самолета.

Порошенко заявил, что его собеседник повторяет месседжи российской пропаганды.

В разговор вмешивалась его супруга Марина Порошенко, возмутившись, что военный говорит на русском языке.

“Карточный Офис” опубликовал два видео, на первом из которых мужчина, которого представили как “национал-патриота Максима Яроша из полка “Азов”.

До стычки в аэропорту военный на борту самолета задал Порошенко вопрос, почему бывший президент предпочел казацкому отдыху отдых на островах.

Порошенко ответил: “До свидания”, Марина Порошенко спросила: “Зачем вы снимаете?” После этого военный пошел дальше по салону самолета.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. На выборах 2019 года он потерпел поражение. Во втором туре его поддержали 24,45% избирателей, 73,22% отдали свои голоса за нынешнего главу государства Владимира Зеленского. Сейчас Порошенко является народным депутатом, членом фракции “Европейская солидарность”.

Порошенко входит в список самых богатых украинцев. По версии украинского Forbes, с $1,4 млрд активов он занимает третье место в рейтинге.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Взрывы в порту Бейрута. Ранения получили миротворцы ООН

26.07 / Помощники Трампа – за фрагментарный подход к закону о помощи в связи с COVID-19

04.07 / Строительство новой арены “Авангарда” обойдется почти в 12 млрд рублей

28.08 / Премьер-министр Японии подал в отставку по состоянию здоровья

19.11 / В Польше после задержания умер украинец. Полицейские применяли к нему электрошокер

04.08 / Фокин не принял окончательное решение о работе в ТКГ – СМИ

23.09 / Трамп обвинил Байдена в намерении разрушить США

14.07 / Депутатов Закдумы Хабаровского края от ЛДПР заподозрили в мошенничестве

29.07 / В Индии запретили еще около полусотни китайских приложений

27.10 / Тело студента из Бурунди с проломленной головой нашли в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска