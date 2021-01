Трамп выступил с заявлением после объявления импичмента

14.01.2021, 16:15, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент США Дональд Трамп выступил с видеообращением, в котором осудил насильственный штурм Капитолия 6 января. Обращение было опубликовано на Youtube-канале Белого дома после того, как палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент Трампу.

В пятиминутном заявлении Трамп ни разу не упомянул решение палаты представителей объявить ему импичмент. Он также осудил штурм Капитолия, но не стал брать за него ответственность.

“Я хочу быть предельно ясен. Я осуждаю насилие, произошедшее на прошлой неделе. Жестокости не место в нашей стране. “Сделаем Америку снова великой” – значит всегда защищать верховенство закона, поддерживать мужчин и женщин из правоохранительных служб, отстаивать наши самые священные традиции и ценности”, – сказал он.

По мнению Трампа, никто из его истинных сторонников не может быть причастен к “политическому насилию”, не будет поддерживать неуважение к правоохранительным органам и американскому флагу, не станет нападать на своих сограждан.

Он добавил, что участвовавшие в нападении на Капитолий на прошлой неделе будут привлечены к ответственности.

Также Трамп призвал сторонников помочь “ослабить напряжение, успокоиться и способствовать установлению мира в нашей стране”.

Кроме того, он сообщил, что дал указание федеральным агентствам использовать все необходимые ресурсы для поддержания порядка в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Он также еще раз прокомментировал решение соцсетей заблокировать его аккаунты, заявив, что в США в последние дни было совершено “беспрецедентное нападение на свободу слова”. “Нужно, чтобы сейчас мы слушали друг друга, а не пытались заставить друг друга замолчать”, – добавил он.

Телеканал ABC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что Трамп следил по телевизору за заседанием палаты представителей, на котором ему объявили импичмент. Сообщается, что Трамп разозлился, когда узнал, что десять представителей Республиканской партии проголосовали за импичмент. Источники телеканала также сообщили, что Трамп не намерен уходить в отставку.

Ранее Трамп называл подготовку его импичмента “величайшей охотой на ведьм в истории политики”.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

Теперь вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат США. Лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл заявил 13 января, что считает невозможным быстрое принятие решения по процедуре импичмента Трампа.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Это уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. Первый раз процедуру импичмента запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. В разговоре с ним Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента, своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор “посмотрит на ситуацию”. В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

—