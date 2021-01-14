Джамала заявила о начале похудения и показала, о какой фигуре мечтает

14.01.2021, 16:20, Новости дня

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Украинская певица Джамала 14 января в Instagram разместила архивные фото, на которых запечатлена с весом 59 кг.

По словам артистки, обнародованные снимки будут служить ей мотивацией для похудения – Джамала намерена избавиться от 10 кг, чтобы вернуться в форму, как на фото.

“Сейчас мой вес 69 кг. Просто оставлю эти фото здесь, как мотивацию. Начинаю борьбу с накопленной “десяточкой”. Буду делиться с вами успехами и новыми правилами”, – написала Джамала.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.

Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на “Евровидении 2016” в Стокгольме с песней “1944”.

Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая, который родился в июле 2020 года.

В сентябре 2020 года певица заявила, что не намерена истязать себя разнообразными процедурами и диетами, чтобы поскорее вернуться в форму после вторых родов.

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