Караулов: «Быстрицкая хотела уехать из РФ, чтобы заключить брак с помощницей Рубцовой»

14.01.2021, 16:30, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В ходе интервью журналист Андрей Караулов, который был близким другом Элины Быстрицкой, заявил, что его подруга хотела уехать из РФ. Такие мысли посещали звезду «Тихого дона» из-за того, что она хотела заключить брак со своей помощницей Ксенией Рубцовой.

Во время беседы с Дмитрием Гордоном он сделал заявление, которое стало для многих поклонников полной неожиданностью. По словам Андрея Караулова, «были отношения сестры Элины Быстрицкой к самой актрисе, а также роман с девушкой, которая оказалась в тюрьме». При этом, знаменитость не скрывала романтические отношения с Ксенией Рубцовой. Журналист отметил, что Элина Авраамовна имела «печальную историю с супругом, который чуть ее не убил». У народной артистки была большая любовь, поэтому она хотела уехать в другую страну и официально зарегистрировать брак с помощницей. Звезда «Тихого дона» боялась потерять ее.

Знакомство актрисы с Ксенией Рубцовой состоялось в 2010 году. Вскоре она стала арт-директором Элины Быстрицкой и принимала участие в организации ее выступлений. Отношения постепенно стали дружескими и доверительными, поэтому знаменитость даже разрешала помощнице снимать с ее счетов достаточно крупные суммы. Позже сестра артистки заявила, что Рубцова незаконно завладела 35 миллионами рублей. В результате, помощница Быстрицкой оказалась в колонии, а суд приговорил ее к 3,6 годам тюрьмы.

Журналист пояснил Дмитрию Гордону, что его подруга была несчастна в браке с сотрудником Министерства внешней торговли Николаем Кузьминским. По словам Андрея Караулова, любовница супруга хотела отравить актрису. В результате, она оказалась в больнице и едва не умерла. Так как Кузьминский был «на важной работе», артистку уговорили молчать. Она прожила с человеком, который причастен к покушению на ее жизнь, еще несколько лет. После этого случая звезда «Тихого дона» «возненавидела всех».

Как отмечает издание Teleprogramma, Элины Быстрицкой не стало на 92-ом году жизни, а последние месяцы тяжело болела. Это случилось весной 2019 года. Андрей Караулов вспомнил, как актриса, несмотря на серьезные проблемы с ногами, пришла на его юбилей. Когда она исполняла композицию «Каким ты был», то вцепилась другу в руку, так как ей было очень тяжело стоять.