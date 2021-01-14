Американский гастроэнтеролог рассказала об особенностях работы пищеварительной системы

14.01.2021, 16:42, Разное

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По словам американского гастроэнтеролога Рабии де Латур, работа пищеварительной системы человека имеет некоторые особенности. Организму может понадобится для переваривания пищи два-пять дней.

Доктор медицинских наук из Нью-Йорка объяснила, что время переработки еды у разных людей может значительно отличаться. При этом на длительность данного периода влияют различные факторы. На работе пищеварительного тракта, в первую очередь, оказывается то, что человек употребляет в пищу. Как отметила Рабия де Латур, продукты, которые имеют высокой содержание клетчатки, перевариваются организмом намного быстрее. Намного легче усваивается пища, которая не подверглась термической обработке.

Как отмечает издание «Слово и Дело», гастроэнтеролог напомнила, что если наблюдаются нарушения в работе пищеварительной системы, то лучше обратиться за консультацией к специалисту. Самостоятельное решение проблемы в этом случае невозможно, так как для постановки точного диагноза обязательно нужно обследовать органы или даже сделать колоноскопию.