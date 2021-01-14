 

В США подросток раскопал свыше 200 могил за год, чтобы превратить их обитателей в зомби

14.01.2021, 16:31, Разное
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В Соединённых Штатах полиция нашла подростка, ответственного за осквернение свыше двух сотен могил за год.

16-летний молодой человек раскапывал захоронения, взламывал гробы и доставал трупы, чтобы превратить их в зомби.

Инцидент произошёл в штате Юта, округ Карсон. Почти год стражи порядка принимали жалобы на раскопанные могилы, но увидеть злоумышленника за работой удалось только, установив камеры. Ещё месяц заняла его идентификация и лишь 11 января копы нагрянули к осквернителю домой.

– Подозреваемый признался в осквернении 216 могил с начала 2020 года. Как выяснилось, под влиянием некой литературы и исходя из своих личных целей, юноша хотел превратить выкопанные им тела в оживших мертвецов или зомби. Учитывая, что получилось у него это лишь в двух случаях – в марте и в ноябре – речь идёт не только о нанесении материального и морального ущерба, но и о бесцельном вандализме, как форме антиобщественного поведения. Это всё будет фигурировать в обвинении, – сказала помощник местного шерифа Ненси Фарбер.

В полиции особенно подчеркнули, что любой вандализм, даже осуществлённый с благими намерениями, будет расследоваться и караться в установленном законом порядке.

В соответствии с законами штата, стражи порядка не стали арестовывать несовершеннолетнего за деяние, в результате которого никто не понёс прямого ущерба, однако обязали его ежедневно отмечаться в участке. В феврале над ним состоится суд, юноше грозит до 500 часов общественных работ и крупный штраф с обязательным возмещением ущерба.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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