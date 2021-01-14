Мнение: о чем же мечтали пророки?

14.01.2021, 16:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Года 3-4 назад я стал активно интересоваться религиями. Первый зашел в меня зороастризм, потом ислам. Христианство входило с детства, поскольку крещен во Христе.

Коран меня поразил количеством переводов. Несколько официальных на русский язык. Это вообще как? То, что считается незыблемым и чья достоверность подтверждалась чуть ли не под микроскопом, в переводах трактуется разными переводчиками в разных мнениях. То есть суть Корана доносится по разному и одно и тоже высказывание Пророка Мухаммада люди воспринимают не одинаково. На лицо прямая манипуляция теми, кто доверился жрецам.

В христианстве оказалось так же множество разночтений.

Сам по себе, любой религиозный институт – это организация. Со своей бухгалтерией и налаженным бизнесом, со своими начальниками и подчиненными. И все они хотят кушать. И где то жить. НА чем то ездить. Но при этом, эти люди ничего не производят. Ни единого экономического блага. Этим они полностью схожи с политиками. А когда я увидел, что религиозные деятели вовсю пиарятся на ТВ под политическими темами, то очередной раз подтвердил для себя тот факт, что и жрецы и политики друг от друга отличаются только риторикой. Цель у них одна – манипуляция населения планеты для их последующей эксплуатации.

Так для чего нужны непонятные догматы, разночтения в них и прочие "особенности" веры. Ведь пророки приходили к людям и привносили знание о Боге и как к Нему прийти. И не один пророк не говорил "Вы сможете дойти к Богу только через религию"

Все говорили о прямом пути.

Так о чем же мечтали пророки? И что они говорили людям?

Любовь, равенство, братство. И где это все сейчас?

Почему при массовости и разнообразии религиозных институтов мы воюем за бога. Каждый за своего. Кому это выгодно и кто это все лоббирует?

—