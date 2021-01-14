Спортсмены выбрали мелодию для исполнения вместо гимна России

14.01.2021, 16:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета РФ (ОКР) предложила исполкому ОКР использовать в ближайшие два года композицию «Катюша» вместо гимна РФ на Олимпиаде, сообщила глава комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

«Мы обсудили музыкальные сопровождения для наших спортсменов на ближайшие два года. Мы остановились на варианте «Катюша», – передает ее слова РИА «Новости».

«По музыкальному сопровождению было несколько вариантов, даже самые современные. Но мы остановились большим количеством голосов на «Катюше». Другие варианты вы можете лично спросить у членов комиссии. «Катюша» – это коллективное мнение», – отметила глава комиссии.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко предлагал вместо гимна на Олимпийских играх в Токио исполнять патриотическую песню, например «Катюшу» композитора Матвея Блантера и поэта Михаила Исаковского.

Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков рассказывал, что вместо гимна РФ на Олимпиаде может быть использована русская народная песня.

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.