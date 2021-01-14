 

Врачи спасли 200-киллограммового мужчину с 97% поражением легких

14.01.2021, 16:20, Новости дня
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Медики Видновской районной клинической Подмосковья спасли пациента весом в 200 килограммов, с поражением 97% легких и другими патологиями, сообщили в медучреждении.

Мужчине 55 лет, его доставили в больницу 3 декабря с насыщением кислорода в крови менее 60%, томография показала поражение 97% легких, передает РИА «Новости» сообщение больницы.

«Пациент был помещен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ. Врачом-отоларингологом ему была установлена трахеостома. Благодаря оперативно назначенному лечению медикам удалось стабилизировать его состояние», – отметила заведующая третьим инфекционным отделением больницы Анна Данилова.

У мужчины также зафиксировали серьезное ожирение, артериальную гипертензию, недостаточность кровообращения и сахарный диабет.

Больного подключили к ИВЛ на три дня, после этого лечение начало показывать положительную динамику. Сейчас мужчина дышит сам, он вновь начал ходить.

«На момент поступления у пациента фактически осталось 3% дыхательной поверхности легких. Организм мужчины справился, в первую очередь, потому что он очень хотел выздороветь и поскорее вернуться домой к любимым внукам», – сказала Данилова.

Ранее сообщалось, что в Кирове медикам удалось спасти десятилетнюю девочку, которая была госпитализирована с поражением всех органов в результате COVID-19.



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