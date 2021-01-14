ФСИН намерена задержать Навального по прибытии в Москву

14.01.2021, 16:14, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В ведомстве напомнили, что осужденный Навальный находится на учете, ему назначен испытательный срок на пять лет, затем продленный на год. Блогер обязан являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц.

Однако последний год Навальный “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию”, говорится в сообщении ведомства. ФСИН учитывает, что Навальный находился на лечении в берлинской клинике “Шарите”, однако он был выписан 23 сентября.

На уведомление о явке 23 октября блогер не ответил, только спустя месяц направил в ведомство сообщение о том, что он проживает в берлинском отеле Hotel Arabel. “Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию”, – отмечают в УФСИН по Москве.

“Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан Российской Федерации, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный”, – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Навальный заявил, что намерен вернуться в Россию 17 января. Последние месяцы скандальный блогер жил в Германии.